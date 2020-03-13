呂秋遠發文。（圖／翻攝自呂秋遠臉書）

本土天王吳宗憲日前在節目中脫口：「憂鬱症的原因是因為不知足」，昨(12日)吳宗憲雖親上火線直播澄清是被斷章取義，但仍引來許多網友批評。名律師呂秋遠也發文砲轟，指這番言論會讓很多人誤解憂鬱症，批評缺乏同理心，「就像是跟得了癌症的人說，你是因為報應才得到癌症」。

呂秋遠在臉書表示，台灣是言論自由的國家，要在節目上說什麼都是自由，隨之而來的批評也是正常，但若引來大多數人的評論，就需反思自己的談論角度是否和一般人不同，當然事事不應該少數服從多數，然若言談中客觀的真相錯了，就該反省道歉，而不是先怪別人霸凌。

談到吳宗憲失言風波，呂秋遠說，憂鬱症其實跟感冒一樣是種常見疾病，原因除了外在壓力事件，家族遺傳、腦內神經物質失調都有可能是生病主因，說憂鬱症主要是因為不知足，就像嘲笑身心障礙者一樣是件殘忍的事，又因吳宗憲的身分條件與影響力，更會讓這種話語影響加劇。

呂秋遠說，吳宗憲的問題不是在於誤解憂鬱症，而是語氣中展露出來的「正常人」對「異常人」的一優越感，像是跟缺腿的人喊話努力站起來、跟窮人說多花錢就會好了，但對方就是辦不到，讓這些病人無故被貼上不知足的標籤，卻忘了去思考對方為何憂鬱、為何無法轉念。

最後，呂秋遠對吳宗憲隔空喊話，說：「願你一生平安，無病無痛」，其他網友則說：「我絕對不相信理科先生是不知足才有憂鬱」、「就跟考試沒通過，說是因爲沒積德一樣苛薄！」、「謝謝你，真的很謝謝你替我們發聲⋯⋯常常我們連反駁的能力都沒有」、「聽他講的話真的懷疑人生，難道我產後憂鬱症也是因為不知足嗎」。

(中時電子報)