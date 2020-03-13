Firstly, thanks to everyone for the positive words. Yesterday I got tested for the Covid-19 virus. By God’s grace it came out negative. Despite my teammates and I taking necessary precautions, it didn’t turn out as expected. To my guys @spidadmitchell @rudygobert27, God speed🙏🏾❤️ pic.twitter.com/5zbj1MFgRO — Emmanuel Mudiay (@emmanuelmudiay) March 12, 2020

昨天(12日)曾一度誤傳跟爵士中鋒戈貝爾一起成為新冠肺炎確診者的爵士替補後衛穆迪埃，在爵士全隊都接受新冠檢測之後確定呈現陰性反應，也就代表他並未罹患新冠肺炎，一切只是烏龍一場，他也隨即發推感謝上帝保佑且暫逃一劫！

「首先我必須感謝大家給我的正面話語，昨天我做了新冠肺炎病毒檢測，多虧上帝保佑，結果呈現陰性，」穆迪埃發推表示，「儘管我和隊友都採取必要的防範措施，但結果並未如同預期那樣，希望米契爾、戈貝爾兩人趕緊好起來吧。」

原本在戈貝爾成為首位確診新冠肺炎的NBA球星，且造成聯盟緊急宣布無限期停賽同時，穆迪埃也被傳出確診，如今證實只是誤傳，反而是他的爵士隊友米契爾成為NBA第2位確診病例，但其他爵士球員與工作人員都未被檢出新冠肺炎。

尤其是昨天在雷霆主場被拍到跟米契爾一起站在場邊聊天的爵士替補後衛克拉克生，也馬上發推確定自己並未感染，「感謝你們給我的愛與祈禱！我已經通過測試，我很好，24小時過去了我仍很健康，我一直心繫著我的兩名隊友。」

(中時 )