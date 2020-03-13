美國總統川普宣布對歐洲（除英國以外）全面實施旅行禁令，以遏阻新冠狀病毒疫情持續擴大，加劇投資人對疫情發展與經濟影響的恐慌情緒，周四美股再度崩跌，繼道瓊指數之後，標普500指數與那斯達克指數亦墜入熊市，美國史上最長的牛市正式畫下句點。

周四收盤，道瓊工業指數跌2,352.6點或9.99%，為21,200.62點，刷新1987年10月「黑色星期一」以來最大單日跌幅。標普500指數跌260.74點或9.51%，為2,480.64點。那斯達克指數跌750.25點或9.43%，為7,201.80點。標普500指數與那斯達克指數與16個交易日前創下的歷史收盤高點相比，已下跌逾25%。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX），飆升至2008年11月金融危機最嚴峻的時期以來的最高點。

標普500指數11大類股全遭血洗。對利率波動敏感的銀行股大跌10.5%。受原油價格暴跌影響，標普500能源股指數下挫12.3%。

川普宣布對歐洲全面實施旅行禁令，歐洲股市應聲崩跌11.5%，創下史上最大單日跌幅，航空股首當其衝。美國航空股亦重挫19.6%。

(時報資訊)