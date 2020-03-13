桃園市桃園區1名男子2月29日從廈門返台，是居家檢疫對象，15日解除居家檢疫。不過他無視防疫政策，4度外出購買食物、逛街，桃園市衛生局重罰100萬元。該男子送往檢疫所強制安置後，13日凌晨因情緒不穩，已經送醫治療，並無大礙。

衛生局指出，該名20多歲男子，2月29日返台，因廈門屬於流行地區入境，需配合中央居家檢疫防疫政策，不過他卻在2、3、5、10日外出購買食物、逛街，明顯不配合檢疫措施，因此重罰100萬元。

該男子12日被強制送往檢疫所，不過該男子情緒不穩，消防人員趕緊將其送醫，目前衛生局也請桃園療養院醫師協助進行精神鑑定，該男子14日中午解除檢疫。

據了解，該名男子每次外出吃飯，皆馬上被系統通報異常，警政、民政單位也都快速找到該名男子，甚至也警告過該男子繼續如此行為，將可移至集中檢疫場所，不過該男子依然不聽，甚至稱自己獨居。此外該男子也數度申請變更住居，申請到朋友家住。

(中時 )