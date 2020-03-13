美股從高點修正逾20%，市場擔心進入熊市，WHO宣布新冠肺炎進入全球大流行，更加深市場恐慌，台股受美股拖累出現恐慌賣壓，開低走低以下跌471點收再14022點，成交量為2700億元。

雖然目前歐美和中東伊朗疫情仍持續攀升中，不過從中國、香港、澳門、台灣及南韓目前確診人數來看，只要防疫風險意識夠高，疫情是可慢慢控制下來的。所以目前雖會造成市場短期恐慌，但只要疫情降溫獲得控制，終端需求就可望V型復甦，股市將領先快速彈升上去。(倫元投顧提供)

(時報資訊)