《晨間解盤》等待疫情降溫，股市彈升(倫元投顧提供) 08:522020/03/13 時報資訊 時報、晨間解盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股從高點修正逾20%，市場擔心進入熊市，WHO宣布新冠肺炎進入全球大流行，更加深市場恐慌，台股受美股拖累出現恐慌賣壓，開低走低以下跌471點收再14022點，成交量為2700億元。 雖然目前歐美和中東伊朗疫情仍持續攀升中，不過從中國、香港、澳門、台灣及南韓目前確診人數來看，只要防疫風險意識夠高，疫情是可慢慢控制下來的。所以目前雖會造成市場短期恐慌，但只要疫情降溫獲得控制，終端需求就可望V型復甦，股市將領先快速彈升上去。(倫元投顧提供) (時報資訊) #疫情 #降溫 #彈升 #倫元投顧 #美股 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 中藥製劑大廠 原料存貨3個月 04:102020/03/10 生活新聞 寒假結束 青海、西藏陸續開學 04:092020/03/11 焦點新聞 疫情爆發後 習近平首次視察武漢 04:102020/03/11 財經要聞 疫情何時了？ 專家點出兩指標 04:102020/03/11 全球財經 支援政策加碼出台 陸股續發威 04:102020/03/11 投資理財 逐洞賽》倫元投顧分析師陳學進 17:422020/03/11 財經 疫情大爆發 中信金模擬三情境應戰 16:462020/03/12 財經 陸控制疫情 盼3月底無新例 04:092020/03/13 話題觀察 美國安顧問控陸隱瞞 致疫情擴散 04:102020/03/13 國際大事 財經熱門新聞 元大投信爭取元大S＆P原油正2 淨值低於2元不下市 - 財經 - 工商 又有壞消息！美期指又崩逾600點…慘劇還沒完？ - 財經 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 世界醞釀巨變！老謝：歐盟恐解體、產油國面臨災難 - 財經 國家隊出手？台股尾盤急拉 收跌293點 萬點失而復得 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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