數字(5287)公布2019年財報，全年合併營收14.68億元，年減0.72％，稅後淨利6.01億元，年減0.82％，每股稅後盈餘14.14元。董事會通過配發現金股利每股12.8元，以昨日收盤參考價200元計算，現金殖利率達6.4％。數字科技維持高股利配發政策，配發率達91％。

數字2019年各平台營收比重，591房屋交易營收占比60％，8591寶物交易營收占比23％，8891汽車交易營收占比8％，518人力銀行營收占比9％。

2019年公司進行體質優化，且受惠台灣房市交易熱絡，維持全台最大房屋入口網站，市占率8成，加上香港591策略調整得宜，刊登業務持續成長，591房屋交易營收年增13％，推升全年合併營收14.68億元，扣除名品會因素，小幅成長3％。

展望今年，總統大選結束，台灣房市不確定因素排除，591房屋交易可望穩健發展，加上8891汽車，整合新車與中古車平台，擴增影音開箱、專業編輯與可信評測等服務內容，並持續加強交易安全及實名認證，增加競爭優勢。8591寶物交易則受惠農曆年節紅包效應以及宅經濟發威，營運穩健發展，而隨著香港8591寶物交易及婚禮服務媒合平台結婚吧，可望於今年啟動收費，推升營運。

(時報資訊)