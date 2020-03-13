美國股市正式墜入熊市，周四道瓊指數狂跌2千多點，跌幅將近10%，創32年最慘。亞洲股市今天（13日）早盤也呈現重挫局面，日韓股大跌5~6%，台股開盤重挫331點，報10091點，隨後跌幅擴大，狂殺逾700點，不僅摜破萬點大關，更失守9700點整數關卡。

市場原預期，美國總統川普將發布更有利的刺激政策，但大失所望，使終場四大指數全數下跌，美股道瓊指數暴跌9.99％，累計今年以來下跌24％。被視為股市恐慌指標的波動率指數大漲40％至75.47，創下金融危機以來的新高。

台灣的總統蔡英文12日召開國安高層會議，指示全力穩健金融市場，維持匯市穩定與股市動能。財政部長蘇建榮、次長兼國安基金執行祕書阮清華13日一早即舉行盤前記者會，向台灣股民信心喊話。

蘇建榮指出，美股道瓊指數12日跌幅9.9％，收21,200點，德、法等國股市跌幅也在一成以上，期貨盤開市續跌，全球股市重挫，財金央行將陸續採取相關因應措施。

阮清華指出，國安基金將密切注意股市波動情形及資金移動動向，並依國安基金設置及管理條例第8條規定，如有國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞等情事，將及時召開臨時委員會議，適時採行必要措施，以達成穩定國內股市任務。

元富投顧指出，短線台股面臨外資持續倒貨，棄守萬點關卡，儘管國家隊出手護盤，台股仍面臨沉重壓力，待權重股表態，台股才有可能止跌回穩，台積電已成最重要指標。

(中時電子報)