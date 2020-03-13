《我是頭份人》臉書社團，昨(12)日晚，一名網友上傳一段令人拳頭硬起來的國中女生霸凌影片，引起頭份當地人熱議。影片內容是1名國中女生，在一處空地，遭到3名同校女學生被叫到一處空地，輪流很甩10餘個巴掌，被害女生則動也不敢動的默默承受，讓人看了相當揪心，頭份分局昨晚收到情資後，也主動聯繫校方，今天將聯繫三名涉嫌霸凌的女學生到警局說明。

頭份分局副分局長張進基說明警方處理某國中學生霸凌事件。

12日晚間9時許，頭份警分局經由網路巡邏獲悉後，由頭份所緊急啟動偵辦，迅速聯絡校方及當事學生，由家長陪同前去分局說明經過，經初步了解雙方係因感情糾紛引發紛爭，詢後，警方已依少年事件處法及傷害罪嫌函送苗栗地院少年法庭審理。

從在影片中，只見3名女學生圍著一名馬尾書包妹，不斷嘻笑怒罵，接著輪流上場猛力呼馬尾女學生巴掌，3人1位接著1位接力，連續打了十餘個巴掌後才停手，甩巴掌的聲音之大，好幾公尺外都聽得一清二楚，而拍片的人也跟著起鬨。

影片一傳出，引起頭份當地民眾公憤，不少人揚言要找出施暴的3位女學生，用同樣的方式以牙還牙。甚至原PO也說「小屁孩出來面對，出來換我霸凌你，欠霸凌。」

苗栗縣府秘書長陳斌山指出，目前已交辦教育處盡快掌握相關狀況，今天會盡速找到人了解。警方則說，由於加害者與被害者皆未成年，目前已經偵辦中，其他不便透露。

關於霸凌事件，目前縣府秘書長、教育處以及學校都已得知此事，已展開調查及報警，明天兩校就會請家長一起來進行了解及後續處理。數位議員也會持續追蹤與關心。

苗栗縣議員曾玟學也在社團內緊急呼籲大家冷靜。他表示，任何人看到這些畫面都會相當憤怒，但即便是進行霸凌的孩子，也希望大家不要再傳散影片、在網路上攻擊他們，更不要肉搜、暴露個資。這對事情沒有幫助，只會造成更多傷害。

曾玟學說，不會透露任何的細節，只跟大家說一定會盯好後續的處理。校園端的輔導、社工心理師的後續處理等。也呼籲大家冷靜，停止擴散和攻擊。

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(中時 )