新冠肺炎引爆全球股災，美股道瓊指數再崩跌2.352點，創1987年10月19日「黑色星期一」以來最糟表現；財政部長蘇建榮、次長阮清華8點15分親上火線喊話，強調國安基金將密切關注，適時因應，只要符合國安基金進場要件，將召開臨時委員會議，採行必要措施，以穩定國內股市。

國安基金表示，將密切注意股市波動情形及資金移動動向，並依國安基金設置及管理條例第8條規定，如有國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞等情事，將及時召開臨時委員會議，適時採行必要措施，以達成穩定國內股市之任務。

新冠肺炎疫情全球擴散，衝擊全球股市，引發恐慌。蘇建榮上午在台股開盤前緊急出面召開記者會，說明將全力穩定股市。

財政部上午近7點臨時發出採訪通知表示，財政部長蘇建榮、財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華，將親上火線於8點15分召開記者會，說明台股基本面仍穩健，國安基金將密切關注，適時因應，向投資人喊話。

國安基金表示，我國疫情控制穩定有序，基本面良好，本益比及殖利率佳，且出口持續成長，加以政府推動各項防疫及振興經濟措施，對股市有實質支撐，投資人要保持信心，不需要過度恐慌。

國安基金說明台股三大優勢：截至2月台股本益比及殖利率具吸引力：截至2月底，台股上市股票本益比為18.46倍，在國際主要股市位於中低位數，低於德、法、英、日，高於美、韓、陸、港股；另臺股殖利率4.06%亦優於其他主要股市。

出口持續成長，轉單及調整供應鏈效益逐步顯現，2月出口253.8億美元（年增24.9%），前2月出口504.5億美元，創歷年同期新高，年增6.4%，其中積體電路及資通訊產品均創新高，且半導體設備購置強勁，反應廠商對後市樂觀預期。三、推動振興經濟政策，防疫措施具有成效，我國疫情控制有序，行政院編列新臺幣（下同）600億元特別預算，用以支應相關防疫處置及紓困、振興產業所需經費，輔以新南向政策，與投資臺灣三大方案帶動388家企業投資8,992億元，創造74,636個本國就業機會等；另公股銀行自行提供各項貸款紓困方案，協助因應疫情資金需求，均有助廠商調整供應鏈發揮轉單效應，創造就業消費等內需，提升經濟動能。

(工商 )