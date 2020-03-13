新冠肺炎疫情在全球肆虐，如今這把火似乎燒向歐美。巴西今（13日）證實一名官員確診新冠肺炎，值得關注的是，該名官員幾日前才與美國總統川普在同場聚會上，且有近距離接觸。對此川普本人老神在在，白宮則發出聲明表示，沒太多互動，所以目前還不需檢測。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）7日出席官方會議，而發言人沃恩加藤（Fabio Wajngarten）也陪同參訪；沒想到回國後，沃恩加藤出現感冒症狀，經檢測為陽性，確診為新冠肺炎。目前包括巴西總統波索納洛在內，代表團全員被隔離，並接受檢測。

對此，美國總統川普似乎仍老神在在，表示自己早在昨（12日）就知道沃恩加藤確診的消息，不擔心曾與他近距離用餐。而白宮則發表聲明指出，因為川普與副總統彭斯（Mike Pence）幾乎沒有與沃恩加藤互動，因此目前尚不需進行檢測，但會持續關注。

不過從沃恩加藤貼在IG上的照片來看，川普就站在他身旁，且身邊還有副總統彭斯，每個人的距離靠得相當近，都沒戴口罩。另外，有出席活動的共和黨參議員史考特（Rick Scott）和格雷厄姆（Lindsey Graham）為了健康安全疑慮，已宣布在家自主隔離。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)