台北市文化基金會副執行長張益贍與民眾黨黨團助理蔡宜芳爆出不倫戀，張已主動請辭副執行長一職。資深媒體人周玉蔻質疑，這是一個內鬥，連爆料搞不好都自己人爆的，民眾黨立委蔡壁如是這一波的獲益者。

周玉蔻在政論節目《辣新聞》中表示，張益贍現在辭職就結束了嗎？危機就化解了嗎？他是被逼著這樣，早上的時候根本就還沒有任何的動作的感覺，後來因為被批多了，再加上桃園市議員王浩宇又在臉書貼文，其實王浩宇第一時間就寫，第一時間蔡壁如很開心，還說保母很盡責，嘻嘻哈哈的，所以蔡壁如又是這一波的獲益者。此時，民進黨前副秘書長徐佳青微笑點頭。周玉蔻直言，怪不得有人說這是一個內鬥，連爆料搞不好都自己人爆的。

名嘴邱明玉則持不同看法，她不覺得這是民眾黨内鬥，應該是文基會的内鬥。因為張益贍的職務，是多出來的，還有他上班時間這麼爽。被拍到按摩，然後上班約會，可能又不用打卡，一個月又可以領十幾萬，14萬是他的基本薪水，還不包括一些特支費什麼的，所以大家會眼紅那個位子。

(中時電子報)