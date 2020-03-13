歐美股市12日慘遭血洗，跌幅均近1成，台灣財政部長蘇建榮、財政部次長兼國安基金小組執行祕書阮清華今天8點15分緊急召開記者會信心喊話，並說明台股穩定措施。據了解，國安基金宣布下午召開臨時會，進場機率大。

阮清華指出，近期COVID-19(武漢肺炎)疫情自亞洲擴散至歐、美等地，美股自高檔大幅修正，全球股市同步大跌並持續下探，12日美股道瓊大跌2,352.60點(-9.99％)，近2週(109.2.24~109.3.12)全球主要股市均呈跌勢，惟台股等亞股跌勢較歐、美股市輕微，台股累計跌幅 10.82％，僅大於陸股3.82％，至其他歐、美股市跌幅較大(法股32.93％、德股32.54％、英股29.26％、美國道瓊26.88％)。

近期亞股較歐、美股市跌幅較小，主要係因亞股前已先行反映，與歐、美目前正面臨疫情擴散，造成股市大跌不同，連動性亦較低。

國安基金表示，我國疫情控制穩定有序，基本面良好，本益比及殖利率佳，且出口持續成長，加以政府推動各項防疫及振興經濟措施，對股市有實質支撐，投資人要保持信心，不需要過度恐慌。說明如下：

一、台股本益比及殖利率具吸引力

109年2月底，台股上市股票本益比為18.46倍，在國際主要股市位於中低位數，低於德、法、英、日，高於美、韓、陸、港股；另台股殖利率4.06％亦優於其他主要股市。

二、出口持續成長，轉單及調整供應鏈效益逐步顯現

109年2月出口253.8億美元(年增24.9％)，前2月出口504.5億美元，創歷年同期新高，年增6.4％，其中積體電路及資通訊產品均創新高，且半導體設備購置強勁，反應廠商對後市樂觀預期。

三、推動振興經濟政策，防疫措施具有成效

我國疫情控制有序，行政院編列新台幣(下同)600億元特別預算，用以支應相關防疫處置及紓困、振興產業所需經費，輔以新南向政策，與投資台灣三大方案帶動388家企業投資8,992億元，創造74,636個本國就業機會等；另公股銀行自行提供各項貸款紓困方案，協助因應疫情資金需求，均有助廠商調整供應鏈發揮轉單效應，創造就業消費等內需，提升經濟動能。

國安基金指出，目前各歐美等國疫情持續擴大未明，且油價大跌，增加市場不確定性，牽動股、匯市穩定，惟台股動能良好，基本面佳，在國際股市具相對吸引力，且國內疫情控制良好，台股投資人就疫情造成國際股市短期波動無須過度悲觀。

(旺報 )