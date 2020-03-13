不敵新冠肺炎疫情衝擊，挪威航空宣布將取消4千個航班，並且還暫時裁減公司約半數員工。

身為大西洋兩岸廉價航空的先驅者，挪威航空先前受疫情在歐洲爆發，其引發的旅遊限制與需求銳求，已使財務不佳的該航空公司遭受重創。

如今美國總統川普為了遏止疫情在美擴散，緊急下令限制歐洲遊客赴美30天，這項禁令更令挪威航空艱困處境雪上加霜。

(工商 )