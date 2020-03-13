不敵疫情重創 挪威航空將減班與裁減半數員工 09:092020/03/13 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不敵新冠肺炎疫情衝擊，挪威航空宣布將取消4千個航班，並且還暫時裁減公司約半數員工。 身為大西洋兩岸廉價航空的先驅者，挪威航空先前受疫情在歐洲爆發，其引發的旅遊限制與需求銳求，已使財務不佳的該航空公司遭受重創。 如今美國總統川普為了遏止疫情在美擴散，緊急下令限制歐洲遊客赴美30天，這項禁令更令挪威航空艱困處境雪上加霜。 (工商 ) #挪威航空 #疫情 #不敵 #重創 #裁減 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 《金融》國泰證券：疫情衝擊原油需求，疫情拐點留意油價佈局時機 07:452020/03/09 財經 中藥製劑大廠 原料存貨3個月 04:102020/03/10 生活新聞 寒假結束 青海、西藏陸續開學 04:092020/03/11 焦點新聞 疫情爆發後 習近平首次視察武漢 04:102020/03/11 財經要聞 疫情何時了？ 專家點出兩指標 04:102020/03/11 全球財經 支援政策加碼出台 陸股續發威 04:102020/03/11 投資理財 疫情大爆發 中信金模擬三情境應戰 16:462020/03/12 財經 陸控制疫情 盼3月底無新例 04:092020/03/13 話題觀察 美國安顧問控陸隱瞞 致疫情擴散 04:102020/03/13 國際大事 財經熱門新聞 美股32年最慘股災 台股早盤閃崩700點 殺破9700點大關 - 財經 《台北股市》疫情黑天鵝挫台股，金管會啟動自救措施 - 財經 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 恐慌飆！富邦VIX爆天量大漲 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》全球股災 專家揭台股4大落底訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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