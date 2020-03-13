紐約聯準銀行宣布，將推出新的附買回操作措施，並且開始收購多項到期債券，以作為每月購買國債計畫的一部分。

該銀行表示，周四起將透過3個月的附買回操作，向市場注入5千億美元資金。另外在周五，紐約聯準銀行還會透過1個月附買回操作，再額外釋出5千億美元。

為減緩新冠肺炎疫情對經濟與市場造成的壓力，該銀行本周已多次向市場挹注資金，以確保流動性不會陷入緊縮。

(工商 )