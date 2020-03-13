確保流動性 紐約Fed再度擴大資金挹注 09:092020/03/13 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約聯準銀行宣布，將推出新的附買回操作措施，並且開始收購多項到期債券，以作為每月購買國債計畫的一部分。 該銀行表示，周四起將透過3個月的附買回操作，向市場注入5千億美元資金。另外在周五，紐約聯準銀行還會透過1個月附買回操作，再額外釋出5千億美元。 為減緩新冠肺炎疫情對經濟與市場造成的壓力，該銀行本周已多次向市場挹注資金，以確保流動性不會陷入緊縮。 (工商 ) #附買回操作 #確保 #流動性 #紐約聯準銀行 #銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情延燒歐洲... 銀行業營運雪上加霜 04:102020/03/09 全球財經 數位金融開打 銀行加快轉型 04:102020/03/09 金融．稅務 ECB可能降息10個基點 Fed擴大流動性操作 22:572020/03/09 財經 疫情衝擊 歐美央行紛救市 04:102020/03/10 全球財經 降息引爆贖回潮 壽險資金由債轉股 04:102020/03/11 財經要聞 抗疫創舉 星展客戶 染疫可獲慰問金 04:102020/03/11 財經要聞 陸港觀盤－疫情籠罩下 陸港股攻略有別 04:102020/03/11 全球財經 台灣Pay又有好康 華南銀行攜手全家再灑15趴回饋 21:422020/03/11 財經 安泰銀找劉先覺當老總 銀行局恐要面試 18:212020/03/12 財經 接任安泰銀總座 銀行局恐要面試劉先覺 04:102020/03/13 金融．稅務 財經熱門新聞 世界醞釀巨變！老謝：歐盟恐解體、產油國面臨災難 - 財經 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 1分鐘讀財經》全球股災 專家揭台股4大落底訊號 - 財經 台積電低檔被瘋搶？台股止跌仍需看權王臉色 - 財經 - 工商 傳國安基金下午開會 進場機率大？ - 財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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