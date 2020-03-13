美股再度崩跌，繼道瓊指數之後，標普500指數與那斯達克指數亦墜入熊市，美國史上最長的牛市正式畫下句點。3月台指期開盤大跌613點，為9749點，金融期及電子期聯袂重挫。

永豐期貨表示，台指期週四下跌462點至10362點。價差方面，台指期逆價差縮至-60.32點，電子期逆價差縮至-2.01點，金融期逆價差縮至-4.96點。現貨部分，三大法人賣超451.62億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加863口至-2538口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加6091口至31854口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4099口至-12183口。

永豐期貨表示，雖然台指期開盤委買口數大於委賣口數，但追價買盤不強，現貨開盤後大筆賣單開始敲出台積電為首的各權重股，尤其9:50後賣壓更是傾巢而出，10點過後台指期一度跌至10161點，雖然隨後出現低接買盤進場收斂跌幅，但10400點反壓仍是未能順利站穩，終場台指期下跌457點或4.22%至10367點。整體而言，亞洲股市全面重挫，台股下影線打在去年8月下旬的前波低點，短線上或有多方抵抗，但在國際股市尚未出現明顯止跌跡象前仍不建議過早抄底進場。

(時報資訊)