連鐵粉摩根大通（JPMorgan）都看衰營運前景，全球飛機製造巨頭波音公司繼前一日重挫18.15%之後，周四股價再暴跌18.10%，收在154.84美元。

摩根大通將波音股票評級由「加碼」調降為「中立」，棄守了對波音股票的長期支持，但這次不是為了737 MAX飛機的困境，而是因為新冠狀病毒疫情在全球大爆發，使全球經濟陷入衰退與飛機需求急凍的憂慮持續升高。摩根大通在給客戶的報告中警告波音可能調降股利，並將波音目標價由每股370美元下修至210美元。

前一日美媒報導，消息人士透露波音計畫最早在周五將現有的138.25億美元貸款額度全部提取，以應付新冠肺炎疫情造成的衝擊，另有消息指出波音已暫停招聘新人，並緊縮員工差旅及加班費支出，以保留更多現金度過疫情衝擊。美國意外宣布對歐洲（除英國外）全面實施旅行禁令，已受疫情重挫的航空業再遭打擊，令投資人更加擔心新冠狀病毒疫情將使波音的營運雪上加霜。

(時報資訊)