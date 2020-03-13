交通部觀光局因應旅行業受新冠肺炎疫情嚴重衝擊，已陸續完成5大紓困方案法制作業、受理業者申請。其中，針對「旅行業接待陸團提前離境等補助」已截止申請，共有24家旅行社、58團次提出申請，預計於3月31日前全數核撥完畢。

此外，「旅行業停止出入團補助」及「入境旅行社紓困補助」2項紓困方案，目前持續受理各旅行業者申請。觀光局籲請旅行業者盡速依相關要點規定及表件提出申請，收件後將迅速審查撥款，提供旅行社及時性紓困。

觀光局提出的紓困5大方案，包括旅行業接待陸團提前離境等補助2億元、旅行業停止出入團補助7億元、入境旅行社紓困3億元，協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業融資周轉貸款協助及利息補貼12億元，以及協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓8億元。

其中，針對「旅行業接待陸團提前離境等補助」、「旅行業停止出入團補助」、「入境旅行社紓困」等3項合計12億元的紓困措施，觀光局先前已特別呼籲業者儘速優先辦理，又「旅行業接待陸團提前離境等補助」早在2月14日便公告受理申請最早。

(時報資訊)