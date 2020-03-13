新型冠狀病毒蔓延全球，財政部長蘇建榮最新親上火線喊話，他表示，台灣疫情控制穩定，基本面良好，他強調，「國安基金隨時準備備戰狀態」。

型冠狀病毒自亞洲擴散至歐、美等地，美股自高檔大幅修正，全球股市同步大跌並持續下探，昨夜美股道瓊大跌2352.60點、跌幅9.99%，近2週全球主要股市均呈跌勢，惟台股等亞股跌勢較歐、美股市輕微，與歐、美目前正面臨疫情擴散，造成股市大跌不同，連動性亦較低。

國安基金表示，我國疫情控制穩定有序，基本面良好，本益比及殖利率佳，且出口持續成長，加以政府推動各項防疫及振興經濟措施，對股市有實質支撐，投資人要保持信心，不需要過度恐慌。

國安基金指出，目前各歐美等國疫情持續擴大未明，且油價大跌，增加市場不確定性，牽動股、匯市穩定，惟台股動能良好，基本面佳，在國際股市具相對吸引力，且國內疫情控制良好，投資人就疫情造成國際股市短期波動無須過度悲觀。

(時報資訊)