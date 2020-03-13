高雄市長韓國瑜擬成立「香港村」，吸引香港人來移民。遭網友怒轟此舉是「納粹集中營」，讓韓忍不住痛批網友「神經病」！對此，時代力量高雄市議員黃捷表示，她肯定韓國瑜香港村的內容，但是韓要說清楚對於香港的態度。她也希望韓收回「神經病」這句話，別污名化精神病患者。

韓國瑜11日出席新興區里政會報時，拋出「香港村」的講法，高巿府新聞局長鄭照新表示，這個概念其實醞釀很久，財政局初步評估，已有幾個期程規畫，並有3、4個選址考量，可望在疫情趨緩的3至6個月執行。在中英語雙語的教育下，歡迎香港移民首選高雄。

不過，韓國瑜的「香港村」構想，遭到許多民進黨市議員和網友怒批，是「納粹集中營」的管理！對此，《中央社》報導，韓12日在和企業座談時，針對「香港村」被批一事，韓表示，「有的人簡直是亂罵一通，說是學納粹的集中營管理，真的有神經病啊」！韓更強調，他提出香港村的構想，是為高雄下一階段做準備。

對此，據《ETtoday新聞雲》報導，黃捷表示，韓國瑜提出香港村的內容，想法不錯！但是關鍵在於韓國瑜對香港議題的立場，如果韓國瑜想要得到港人信任，就要說清楚自身對港的想法，接下來再談「香港村」的構想。另外，黃捷也請韓國瑜把「神經病」這句話收回去，別污名化精神病患者。

(中時電子報)