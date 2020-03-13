昨早「口罩實名制2.0」正式開放，預購系統才上線12小時，竟然就吸引32.5萬人下訂單，而超商也響應政府推領取優惠，讓不少網友也笑稱，這是做球給超商呢！

昨天早上「口罩實名制2.0」一上路，就因人潮湧入，一度還癱瘓系統，導致大當機。截至下午2時有8.8萬人預購成功，根據《中央社》報導，衛福部健保署晚上9時公布最新數字，透過健保快易通APP預購高達22萬5495人，使用網站購買的則有6萬5283人，合計共32.5萬人成功預購。

此外，四大超商為響應政府政策，推出領口罩的優惠，7-11大熱美買一送一、全家中熱拿買一送一、OK大醇美買一送一和萊爾富 6元礦泉水券，讓不少PTT上的網友也開玩笑指出，「看仔細好好選要哪家取貨了」、「這算是做球給超商嗎？」也有網友心痛扼腕，太晚才看到各家優惠總整理，隨便選了。

(中時電子報)