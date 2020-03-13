因受COVID-19（新冠肺炎）影響，承啟（2425）板卡供應鏈在中國廠區之生產及通路銷售動能大幅降低，拖累今年前兩個月之累計營收年減48.09％、為2.37億元。

在逐步提升復工率及產能調節下，承啟之供應鏈及生產線之復工率在3月份逐周皆有明顯改善，法人預估，因疫情延遲復工對其的影響程度將也將逐月降低，推升其自3月起營收漸進回溫。

此外，承啟自去年第二季起開始認列轉投資之AI伺服器思騰合力營收，在此波疫情中受到的影響程度有限，加上中國市場需求仍持續增溫，法人認為，承啟來自AI伺服器之業績亦將成為支撐其營運持穩的動能，並預估其AI伺服器的營收以及出貨量有機會持穩成長。

看好未來五年中國大陸的人工智慧市場規模，將以將以44.90%的年複合成長率擴增至達170億美金以上，承啟表示，將持續投注在AI伺服器領域之相關應用。

同時針對今年營運重心，承啟指出，將在持續拓展AI伺服器市場的開發及投入銷售之際，亦針對應用發展部門、持續投資軟體應用技術開發與AI軟硬體系統整合。

(工商 )