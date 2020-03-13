以85度C品牌發展連鎖的美食-KY（2723）公告2019年第四季財報，營業收入57.5億元，營業毛利34.2億元，營業淨利4.56億元。營收較去年同期略減1.8%，但獲利能力持續改善，不只毛利率寫下同期新高，營利率也達到六個季度以來的最佳水準，顯示2019年間品牌定價能力及產品結構的優化收到成效，門市營運效率也穩步改善。

儘管美食-KY去年第四季的稅後淨利偏低，僅1.62億元，但法人分析主要是受到一次性的業外費用影響；攸關本業經營績效的營業淨利反而逆勢走高，達四個季度以來的新高，4.56億元。

法人觀察，美食-KY去年持續整頓門店體質，雖認列較多一次性費用，但也換來營運體質的提升。來到2020年，大陸餐飲行業面臨新冠肺炎影響，短期間營收的不確定性預料將增加，體質健全、營運現金流穩定、自有資金充足的業者，可望安然度過短期的衝擊。

法人也指出，美食-KY大部分門市營業經驗充足，管理到位，加上自有的產品研發及行銷團隊，搭配深耕多年的千萬會員，看好美食-KY能在消費買氣歸隊時，推出靈活的新品及行銷，營收恢復速度領先行業水準，甚至有機會進一步提升市佔。

美食-KY（2723）日前公告自結2月份合併營收，以功能性貨幣計算，達人民幣3.2億，較去年同期減少17.3%，1、2月合計則減少9.2%；受到人民幣貶值6%影響，若換算新台幣，今年前兩個月合計營收則較去年減少13.8%，為32.2億。受到新冠肺炎影響，自一月底農曆春節以來，全球各個市場的營運皆以消費者及員工健康為第一優先。大陸各城市在二月期間，配合防疫措施，營業門市以及時數雙雙減少，致使營收較去年同期衰退33.3%。其他市場，諸如台灣、美國、澳洲、香港等地，影響顯較輕微，但也有少數商圈受到旅遊限制或消費氛圍的影響，人流短暫下滑，略為影響二月份成長動能。展望即將到來的春夏時節，公司仍將持續觀察各個市場的恢復狀況，在消費者及員工的健康獲得保障的前提下，持續推動營運及生產的恢復。

(工商 )