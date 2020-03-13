近期美國REITs受美股重挫影響大跌，RMZ指數（MSCI US REITs）目前折價達17％、至一年低點，台新投信表示，據歷史經驗顯示，每逢RMZ指數折價達10％，若買進持有平均4.2個月，報酬率將上看10％，加上Fed表明美國經濟仍穩健，惟因應疫情隨時會有動作，目前美國REITs評價已算便宜，是逢低布局時機。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國經濟數據轉佳，在疫情擴散下，為提振經濟及股市，美國總統川普可能釋出政策利多，儘管疫情與地緣風險增溫，但資金將持續回流美元，有利美股後續表現，可望帶動REITs反彈行情。更重要的是，為降低疫情衝擊，市場預期Fed後市持續降息機率濃厚，將更進一步拉升美國REITs未來急彈力道。

李文孝也表示，美國REITs股利率約3.8％，與公債有高達320bp利差，亦高於歷史平均利差130bp，對大型法人機構或長線投資人深具吸引力。

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