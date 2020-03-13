疫情緊張情勢延燒至歐美，引發金融市場大幅波動，投資人紛紛減碼風險資產，外資對亞股多賣超，今年來僅陸股是淨流入、表現相對抗跌，印度股市則是直至本周才逆轉為小幅賣超。統一投信表示，由於印度股市波動度相對較低，在市場恐慌或大幅下跌時，將提供避風港的功能。

統一大龍印基金經理人黃柏凱表示，全球股市走勢主要跟隨疫情發展，因中國政府加大放水力道，市場資金寬鬆，同時祭出財政刺激政策，因此，股市從春節後復市只下跌一天，隨即從低點持續向上反彈，甚至創下波段新高，股市與基本面脫鉤。中國國家主席習近平3／10第一次進武漢考察疫情防控，對市場有信心提振作用，但後續還是要看復工情況。

印度股市2月下旬開始走弱，跟隨國際股市震盪，印度今年雖有經濟放緩疑慮，但仍是亞洲高增長國家，預期在短線波動之後，外資的持續流入，將會繼續成為拉動股市成長的引擎。

惟統一投信提醒，在投資策略上，由於金融市場波動度與不確定性還很大，短期仍宜保守因應，台股在這一波疫情控制表現良好，台股也相對抗跌，但是否會有補跌效應，亦需觀察。

(工商 )