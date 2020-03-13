麗豐-KY(4137-TW) 經董事會決議通過，自今(3月13日)起至2020年5月12日將實施庫藏股，目的為轉讓予員工，預計買回自家股票1,000張，買回價格區間為新台幣150元至262元。雖有實施庫藏股利多，麗豐-KY今日開盤仍重挫7％。

麗豐-KY 2019年全年合併營收為新台幣51.39億元，稅後淨利達14.32億元，稅後每股盈餘(EPS)18.02元，受惠於主營美容連鎖加盟通路「克麗緹娜」在加盟店拓展、單店獲利提升等表現上，均維持穩定發展的態勢，貢獻營收、獲利雙雙創下歷史新高紀錄。

麗豐-KY董事會並決議通過2020年6月5日召開股東會、盈餘分配等重大議案，考量公司財務體質健全且營運資金充沛，為將營運成果回饋全體股東，2019年擬配發每股現金股利13元，配發率達72.14％，以3月12日收盤價168元計算，現金殖利率高達7.74％。

(旺報 )