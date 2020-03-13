吳宗憲日前在節目《綜藝大熱門》，脫口「憂鬱症是不知足」，對此立委王婉諭則發文要求他自律，吳宗憲則是喊話應該看完節目再做出評論，這讓王婉諭半夜再度於臉書發文做出回應。

王婉諭表示自己是講究事實的人，發文前已在YouTube看完吳宗憲在節目上的發言，就連直播也有收看，對於吳宗憲表示憂鬱症全因「不知足」造成，她強調目前沒有足夠醫學研究驗證，因此此說法絕對是錯的，此外「正面鼓勵」大家雖是好事，但她建議保有善意就好，並不需要給這樣一個錯誤的評論，抹去了應有的初衷，王婉諭更以自身經歷為例，表示原本是個樂觀的人，從不覺得會得憂鬱症，但在小燈泡事件發生初期，憂鬱總不時席捲而來，更舉例生命中就有人因憂鬱症而離世，但礙於缺乏正確知識，未能阻止憾事發生

最後王婉諭不忘向吳宗憲喊話，直言：「您身為綜藝一哥，這樣的文字恐有讓更多人誤以為是自己個性所導致缺乏病識感，而延誤了接受協助的可能」，更強調即便是出於關心好意，也不應跳過醫學專業，更不應直指「憂鬱症原因都是因為不知足」。

(中時電子報)