「Rakuten Girls（舊名：LamiGirls）」啦啦隊長巫苡萱長相甜美，身材更是火辣；近日她在錄製節目的空檔PO出一張辣照，只見胸前的單薄衣料根本包不住傲人E上圍。不過就有眼尖的粉絲發現，右邊的胸部似乎有不明陰影，疑似走光。
IG上擁有43.6萬粉絲追蹤的巫苡萱笑容甜美，2016年在「女孩大勝」徵選中獲得第二名，後來加入LamiGirls（現：Rakuten Girls），於2019年接下隊長一職，人氣一直都很高，並積極上各大綜藝節目，漸漸打開知名度，自然不怯場的表現，圈粉無數。
此外，巫苡萱也常在IG分享生活瑣事。近日她分享錄製節目《綜藝大熱門》的心得，開心寫下，「怎麼每首歌這麼熟悉，卻又像陌生人，今天被歸類成畫面看了舒服擔當，記得收看喔，看完讓你好~舒~服。」並附上一張辣照，「車頭燈」開到最亮，單薄衣料根本罩不住，讓粉絲大飽眼福。
但不少粉絲發現，巫苡萱右邊的胸部似乎有陰影，疑似走光，嚇到趕緊提醒。而巫苡萱本人也親上火線回應，自己並沒有走光，大家不要激動，那是她的痣。
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(中時電子報)
#巫苡萱
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