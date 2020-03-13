中共中央機關報《人民日報》專欄「和音」，13日以〈抗擊疫情離不開命運共同體意識〉為題指出，大陸行動為世界贏得了準備時間，也贏得了希望。大陸經驗給世界帶去了溫暖，也增添了信心。

「和音」指，根據世界衛生組織（WHO）最新評估，新冠肺炎疫情「已具有全球大流行特徵」。隨著越來越多國家投入抗擊疫情一線，大陸經驗和戰績更加深入地為世界所矚目。大陸採取最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措，有效遏制了疫情擴散蔓延勢頭。WHO稱讚大陸採取了「可能是史上最雄心勃勃、最快速和最積極的疫情防控努力」。外國領導人普遍認為，大陸在抗擊疫情中創造的這些「最」，是真正的對人民負責、對世界負責、對歷史負責。

文章稱，WHO祕書長譚德塞指出，大陸的經驗告訴世界，遏制疫情蔓延是可能的，任何國家只要有政府堅定承諾和人民強有力配合，就可以控制疫情。毫無疑問，大陸抗擊疫情的成果，為全球抗擊疫情注入了信心。

專欄表示，大陸為世界爭取到難得的「機會視窗」。疫情防控如同戰爭，分秒必爭。WHO強調，正是武漢和湖北的大規模防控措施，為大陸其他省分贏得了時間，也為世界其他地方爭取了準備時間；正是得益於大陸正在採取的大規模防控行動，國際社會才爭取到了一個「機會視窗」。雖然疫情已擴散至118個國家和地區，但對於很多國家和地區來說，「機會視窗」仍在。可以說，大陸行動為世界贏得了準備時間，也贏得了希望。

文章指出，大陸為世界提供了重要的經驗借鑒。從免費檢測病毒、不斷提高檢測效率，到輕重症分開、線上問診，到建設專門醫院、方艙醫院，再到社區配送生活物資，大陸在抗擊疫情的大考中磨礪責任擔當之勇、科學防控之智、統籌兼顧之謀、組織實施之能，探索出彌足珍貴的實踐經驗。

文章強調，正如塞爾維亞總統武契奇所說，大陸在抗擊疫情中表現出色，是最有資格分享經驗的國家，將向大陸尋求更多建議。如今，大陸派出的醫療專家團隊已經赴伊朗、伊拉克、義大利開展工作，大陸政府和專家正通過各種途徑與世界分享防控和診療經驗。大陸經驗給世界帶去了溫暖，也增添了信心。

(中時 )