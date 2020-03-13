民進黨台南市議員李啟維昨天以台南大天后宮「施琅平台紀略碑」的碑文「台灣遠在海表，昔皆土番、流民雜處，未有所屬。」指台灣自古不屬於中國大陸，要國民黨主席江啟臣到台南大天后宮看看。前國民黨副祕書長蔡正元在臉書以未點名的方式，指有「白痴議員」以施琅碑文宣傳「台灣不屬中國」，正是綠營政客歷史知識低落又一鐵證。

蔡正元以「白痴議員」為題發文表示，有個白痴綠營議員說，有個媽祖廟上有施琅的碑文，刻有「台灣自古不屬中國」。這位白痴議員就很興奮地宣傳「台灣不屬中國」；這是綠營政客歷史知識低落又一鐵證。

他說，這些白痴沒想到的是：第一、媽祖出現在台灣島時，正是台灣屬於中國的鐵證，也是台灣屬於中國的開始。

第二、媽祖未出現在台灣島前，台灣島的確不屬於中國和中國人；但屬於原住民族的部落領地，沒有國家組織，算是「無主之島」，意即「沒有國家主權管轄之島」。

第三、講那些白痴屁話的綠營議員和刊載的綠媒，身上的DNA和語言文化，都是台灣屬於中國時，靠中國的武力保護才能移居來台，否則早被原住民族馘首滅族。

蔡正元說，其實歷史知識低落的，也不只是綠營政客，有些身上DNA是1949年後，靠著中國武力打贏日本，才能移居來台的那幾位電視主播，明明就長的像中國蝙蝠的臉，卻愛裝成台灣蝙蝠，這未免更搞笑，也更可恥。

(中時 )