光電協進會指出，不論是虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、混合實境（MR）或通稱為XR，而拜醫療保健應用之賜，XR 正在興起。

由於醫療保健應用所針對的是高壓力的環境，在這種環境中，使用者必須在決策時處理大量數據，而且醫療保健也是一個觸及所有人的行業，一年的規模達3.5兆美元。對於 XR 來說，這是一個可以發揮的領域，因為XR可以簡化數據的處理和呈現，並帶來更好的結果，舉例來說，加州大學舊金山分校使用HTC Vive的VR系統教醫學生如何對虛擬患者進行操作。外科醫生也可能很快會使用XR對真實 患者進行手術。

例如微軟的HoloLens團隊一直在與飛利浦合作開發名為Azurion的圖像引導治療平台，利用MR混合患者的血肉解剖與電腦生成的模型相匹配，該模型使用X射線和超音波成像來指導外科醫生進行醫療程序。而美國聯邦食品 與藥物管理局（FDA）已批准了HoloLens醫療系統用於術前手術計劃，HoloLens 系統還被應用在克利夫蘭的一家診所的臨床試驗，用以指導外科醫生進行腫瘤治療程序。

FDA 相當重視XR的整合，擬召開會議討論如何推動虛擬和增強實境的最佳 醫學實踐。Google Glass是帶鏡頭的智慧型眼鏡，在2014年問世時引起了轟動（和爭議），由於反應兩極，因此最終迫使Google逐步在大眾市場上淘汰了它， 但是卻在企業市場上找到另一片天地。自此之後，智慧型眼鏡和耳機的光學技術也不斷在發展，比如說像是光場智慧型眼鏡，讓使用者在進入XR場景時可以把焦點從遠處轉移到近處，而應用在外科手術上，這項應用變得非常重要。對於手術室中的應用而言，減少XR頭戴式裝置的體積，並且設計鏡頭以使其他人可以看到佩戴者的眼睛將特別重要，比如在手術中遇到緊急狀況，如何與護士共享這 些數據確實非常困難，如果看不到外科醫生的眼睛，那肯定會缺少了一些交流。

另外XR環境的設計也必須配合手術室進行微調，設計人員應開始專注於使系統安靜，巧妙地淡入背景。

西雅圖Proprio公司正在建構一個XR平台，該平台可以指導外科醫生進行手術操作，並讓醫學實習生和其他觀察員隨時注意外科醫生，配合Proprio的XR平台，外科醫生能夠快速，準確地整合他們的術前計劃，並完全在XR中執行手術。XR市場上最重要的技術也許就是眼動追蹤，它開啟了真正不須用手勢的交流方式，比如在MLB Home Run Derby VR遊戲中，很難做到在虛擬球揮桿時同時使用控制器，而加上眼動追蹤功能，就可以隨時在遊戲中添加了以視線控制的選單和動眼控制。隨著眼動追蹤的開發逐漸成熟，未來還有可能引入全新的應用程序類型，例如生物識別掃描，身份驗證和XR中的銀行業務。

(工商 )