受到大盤重挫衝擊，自行車族群包括巨大（9921）、美利達（9914）、愛地雅（8933），早盤都高掛跌停板，紛紛跌破年線！此外，桂盟（5306）、利奇（1517）、日馳（1526）等，平均跌幅也在8至9％之間，自行車族群股價一片慘綠。

其中，巨大爆量跌停142元、股價大跌15.50元，僅約半小時、成交量已破770張；美利達跌停132.50元，股價大跌14.50元，成交量近180張；愛地雅跌停4.71元，股價跌了0.52元。

事實上，自行車雙雄巨大、美利達，2月雖受新冠肺炎疫情影響而遞延復工，不過，在庫存支應下，營收僅較去年同期微幅衰退，且電動自行車銷量持續成長；其中，美利達2月電動自行車銷量年增逾七成，電動自行車也為巨大在歐洲市場的主要成長動能。

巨大前2月營收87.05億元，年減1.81％；美利達前2月營收33.60億元，年減10.32％。

美利達指出，2月電動自行車銷量年增74％；今年前2月的電動自行車銷量，則已超過去年第一季的表現。

巨大也提到，集團自有品牌在三大主要市場銷售表現，除中國市場受新冠肺炎疫情影響銷售下滑外，捷安特歐洲及美國皆有不錯的銷售表現，電動自行車仍是歐洲市場主要成長動能。

(工商 )