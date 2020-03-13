行政院長蘇貞昌日前表示，將同意促轉會再延長1年任期。對此，國民黨立委陳以信今天在立法院表示，促轉會主委代理迄今1年多，行政院長卻遲遲未補提名，這是職務怠惰；如今任期內事情做不完，要延長可以，但不應逃避國會對提名新任主委的監督。要求，要求政院須提出新任正、副主委，待國會行使同意權後才准予延長。

促進轉型正義委員會依法原訂於今年5月底結束編制，但促轉會代理主委楊翠日前表示，促轉會只是開頭，溝通協商是轉型正義的第一步，因此她會持續溝通協商，推動促進轉型法制化。因此，蘇貞昌就公開承諾，會同意促轉會再延長任期，讓促轉會做得更好。

對此，陳以信表示，促轉會的任務總結報告遲遲交不出來，令人覺得奇怪的是，蔡政府已執政4年，該解密的為何都還解不開，例如陳文成血案的資料，竟然還要蔡英文總統親自下令國安局在1個月內解開，「蔡英文又不是上個月才當總統，威權時代的執政黨是國民黨，連我們都不怕公開，民進黨是在怕什麼？」

陳以信說，依法促轉會的工作是要在2年內完成，另外特別情形才允許延長，1次也只允許延長1年，這樣的立法目的，就是要促轉會不能1年又1年毫無限期地延期下去。

陳以信強調，結果現在促轉會轉了2年，從有主委轉到沒主委，從促轉變成東廠復辟，甚至透過推動轉型正義干預選舉，把正義當工具，把自己當正義，這真是戰後推動轉型正義最荒謬的案例。

他說，在促轉會任期屆滿前蘇貞昌說要依法延長1年，說得好像有道理，但依法行政院長有「提名並指定主委」交給立法院行使同意權的義務；但現在楊翠已經代理主委1年多，行政院長卻遲遲沒有補提名，也不指定主委與副主委，這已是職務上的怠惰，現在2年做不完事情，蘇貞昌當院長當然難辭其咎。

陳以信強調，要延長促轉會任期不是不可以，但不可以逃避國會監督，若要再延長1年，就必須提出新任主委與副主委人選，待立法院行使同意權後才准予延長。

(中時 )