苗栗國就是狂！苗栗縣議員鄭聚然11日表示，苗栗被稱為苗栗國，為何不能獨立生產口罩？鄭更表示，願意自掏腰包，投資600萬，買2台機器生產，每5個賣10元，提供鄉親來使用。

據綜合媒體報導，苗栗縣議會臨時會11日開議。會議上，鄭聚然表示，看到許多老鄉親每天為口罩奔波，都還買不到口罩，甚至有鄉親跑來跟他要口罩，他雖有心想從國外進口，但發現關卡重重，因此，他才想說為什麼不自己生產口罩，而且大家都稱苗栗為苗栗國，那為何不能生產！

鄭聚然認為，政府不要拘泥於法規，既然不能進口，那就開放全民生產口罩，來解決口罩不足問題，像他也想為鄉親服務，自掏腰包600萬元，弄2條生產線，生產口罩，每5個10元，讓鄉親都有口罩好用，也不用排隊。他向衛生局懇切，盼讓苗栗獨立生產，也很多人願意投資，希望政府不要一成不變。

對此，網友們紛紛表示，「苗栗國就是狂」、「苗栗國有苗栗國的玩法」！

(中時電子報)