新冠肺炎疫情蔓延人人加強防疫，台中市警局藉此呼籲駕駛人或乘客開車或乘車也有防疫觀念，此外，對駕駛者也提出十「母湯」防禦守則：包括勿單手開車、保持安全車距等。

台中市警察局交通大隊提醒，防疫期間搭乘交通工具或自行開車亦要有防疫觀念，摸完把手、拉桿或方向盤、車門門把等，記得回家後用肥皂洗手；所使用交通工具亦注重車內清潔消毒。

並公開財團法人車輛研究測試中心汽車防禦駕駛10大習性，讓駕駛人行車更平安，包括勿單手開車、開車專注不要有不經意的「危險小動作」、不要搶行「未完成迴轉／倒車的車輛」的前後、配備ABS車輛在緊急狀況時，駕駛人只要用腳大力踩下煞車踏板並維持住，不要踩放踩放。

另外還，轉彎或變換車道時，不可完全依據後視鏡來判定左右有無車輛。「高速穩定行駛」要有足夠的安全車距。要有「備用Key」；每次從靜止狀態入檔起步前，確認踩下的是煞車踏板，以避免暴衝。轉彎前建議儘可能靠轉彎側，多留一點空間給後方及對向之車輛，自然與其碰觸之機率就降低了。另，遇「爆胎」，勿踩剎車，慢慢將車開至路邊。

交通警察大隊表示，除了上述10項防禦駕駛安全的習性外，車輛平時的修護保養以及在行駛前的檢查，亦是基本條件與要素；了解車輛狀況，讓交通工具隨時保持最佳機動狀態。另外天候及路況不佳時(尤其雨天、地面有積水或道路工程設施有不當時)，駕駛人行車應確實減速慢行並掌握路況，切勿超速行駛並隨時注意前方狀況，採取自我防禦駕駛及必要之安全措施。

(中時 )