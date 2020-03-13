周四美股再度崩跌，台股跟進摜殺近700點，生技族群多方失去抵抗能力，防疫、疫苗等題材全數沒用，一度有科妍(1786)、浩鼎(4174)、中裕(4147)、基亞(3176)、優盛(4121)、高端疫苗(6547)及國光生(4142)等超過50檔個股殺至跌停，上市櫃生醫指數跌幅8.47%、8.66%。

新冠肺炎疫情漫延全球，由於疫情短期仍未穩定，近期生技族群想像空間大增成為盤面焦點之一，檢測相關設備、疫苗研發或保健食品短期表現十分強勢，今日台股重挫引發生技股空方賣壓，個股紛紛重挫，由於國際股市不穩，台股也陷入震盪整理，生技股很難獨善其身。

新冠肺炎疫情爆發後，生醫股由最早的口罩、檢測、量測股及疫苗廠等漲幅一波接一波，缺料問題也漸漸浮上檯面，由於大陸復工率不高，加上印度禁止原料藥出口，市場疑慮大增。近期國內藥品存量不足傳聞甚囂塵上，對此，台灣製藥同業公會蘇東茂理事長指出，依近期公會向同業進行的缺貨調查，國內業者均仍有三個月以上的庫存量，足以供應各醫療院所所需。

(時報資訊)