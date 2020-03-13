遭債主申請清盤 香港許留山恐成回憶 09:512020/03/13 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據港媒報導，香港甜品品牌「許留山」遭多名業主追討店租，11日再遭權記玩具有限公司入稟香港高等法院申請清盤。根據香港司法機構的網頁顯示，案件已排期6月3日處理。 據報導，許留山在今年1月曾指出，過去數月已關閉10餘間門店，主要集中在旅遊區和個別住宅區。 許留山表示，公司業務受修例風波巨大衝擊，赴港遊客急劇減少，導致其傳統旅遊區門店業務減少6至7成。 (旺報 ) #許留山 #香港 #公司 #業務 #旅遊 也許您會感興趣 推薦閱讀 訂單近掛零 訂房網站求救政府 04:102020/03/09 生活新聞 48年老字號 六福客棧五月底熄燈 09:562020/03/09 生活 強化集團海外合作綜效 元大香港三大子公司據點三合一 17:162020/03/09 財經 元大香港子公司據點 三合一 04:102020/03/10 金融．稅務 合歡山暗空公園 鳶峰、昆陽最佳觀星據點 18:032020/03/10 生活 香港學生對韓國瑜香港村構想 非常期待市府盡快擬出完整藍圖 20:282020/03/11 政治 香港理工大學研發醫用防護面罩 解香港防疫危機 22:072020/03/11 兩岸 好貴的病 陸旅遊業虧1.18兆人幣 04:092020/03/12 焦點新聞 觀念平台－我是股東，卻無法行使表決權？ 04:102020/03/12 產業特刊 香港恒生指數大跌3.6％ 創2017年4月以來新低 17:222020/03/12 財經 財經熱門新聞 美股32年最慘股災 台股早盤閃崩700點 殺破9700點大關 - 財經 《台北股市》疫情黑天鵝挫台股，金管會啟動自救措施 - 財經 恐慌飆！富邦VIX爆天量大漲 - 財經 - 工商 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 1分鐘讀財經》全球股災 專家揭台股4大落底訊號 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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