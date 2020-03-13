據港媒報導，香港甜品品牌「許留山」遭多名業主追討店租，11日再遭權記玩具有限公司入稟香港高等法院申請清盤。根據香港司法機構的網頁顯示，案件已排期6月3日處理。

據報導，許留山在今年1月曾指出，過去數月已關閉10餘間門店，主要集中在旅遊區和個別住宅區。

許留山表示，公司業務受修例風波巨大衝擊，赴港遊客急劇減少，導致其傳統旅遊區門店業務減少6至7成。

(旺報 )