富邦VIX曾在今年元月20盤中下挫至2。44元，及2月17日下探2。47元，數度瀕臨跌破2淨元淨值即將下市門檻，但如今隨著美股帶頭全球股市大崩盤，使該金淨值反而愈來愈走路有風。

因為它就是一個避險的工具，今早該基金持續開高走高，暴量大漲，迄上午9：36的報價係大漲1.41%，暫報9.06元，盤中最高價一度來到9.11元，成交量逾45萬張，可謂現階段台股最爆紅的標的。

據了解，富邦VIX（00677U）全名為係「富邦標普五百波動率短期期貨ER指數股票型期貨信託基金」，而什麼是VIX？簡單的說，就是波動指數（Volatility Index），又稱恐慌指數。富邦VIX的淨值漲跌係以標普500指數的波動來計算，即標普500愈跌，它的淨值會愈高。

目前看起來，美國道瓊工業指數領跌美股的底部區，仍暫勿預設立場，因為新冠肺炎疫情在在歐美持續擴散，且義大利、伊朗的死亡病例，仍不斷向上攀升，在疫情未被有效控制前，短中期的投資布局還是暫宜低調與保守。

此外，國際油價近期也跌跌不休，每桶原油期貨價，迄周四收盤已瀕臨30美元大關，而且跌勢似並未稍止，在沙國與俄羅斯互嗆力爭全球原油市占好戲方興未艾，與美國頁岩油生存之戰也備受各方關注下，顯示短期油價與疫情未有明朗正面發展前（即疫情獲掌控與油價止跌回穩），在股市投資仍暫宜停看聽。

(工商 )