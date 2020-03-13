鑄件大廠永冠-KY去年轉虧為盈，EPS也回升至1.54元，今（12）日董事會決議每股配發現金股利0.5元，配息率為32.47％。永冠表示，疫情攪局，今年出貨噸數目標從19.6萬噸修正為18萬～19.6萬噸，超越去年16.4萬噸，締造史上新高。

寶佳集團近期持續敲進永冠股票，目前持股達10.33％，永冠去年才全面改選董事，永冠暫不對寶佳集團大動作投資作回應。今（12）日股價跳空跌停而以49.7元開出，呈現承接買盤，目前跌停打開。

永冠昨日董事會承認去年財報，一如日前公布自結財報，去年轉虧為盈，去年合併營收79億元，營業利益2.12億元、稅後淨利1.64億元，EPS回升至1.54元，會中決議每股配發0.5元現金股利，會中並決議6月19日召開股東會。

永冠指出，全球風電產業景氣復甦，對鑄件需求殷切，有些歐洲注塑機（塑膠射出成型機）及產業機械客戶，眼見這波疫情嚴峻而提前下單，目前訂單能見度2～3個月，目前並無客戶因疫情而取消訂單。但考量疫情影響出貨，永冠最近今年出貨噸數目標從19.6萬噸調整為18～19.6萬噸，超越去年實際出貨噸數16.4萬噸，再度改寫新高，營運有機會攀史上新高。

(工商 )