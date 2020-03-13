美國股市12日（當地時間）再度崩跌，美國史上最長牛市嘎然而止，之前美國總統川普實施範圍廣泛的限制，宣布在30天內禁止來自歐洲26國旅客入境，加上歐洲央行按兵不動，讓投資者感到恐慌，導致美國三大股指暴跌，標普500指數和那斯達克指數自金融危機以來首次進入熊市區域，道指則創下1987年10月「黑色星期一」以來的最大單日跌幅。

據路透報導，道瓊工業指數報21200.62點，收跌2352.6點，跌幅9.99％；標普500指數報2480.64點，收跌260.74點，跌幅9.51％；那斯達克指數報7201.8點，下跌750.25點，跌幅9.43％。

標普500指數和那斯達克指數自16個交易日前觸及紀錄收盤高點以來，已下跌逾四分之一，尤其標普500指數的所有11個主要板塊均遭血洗。NovaPoint首席投資官Joseph Sroka表示，市場持續下跌意味著至今採取的所有措施都還不足夠，他說，人們還看不到一個能使日常生活恢復正常的具體結果，所以不確定性依然存在。

美股方面，航空股急挫19.6％。波音又跌了18.1％，摩根大通放棄了對該公司股票的長期支持，使得這家飛機製造商有望出現有史以來表現最糟糕的一周。

對利率敏感的銀行股跌10.5％，企業信貸憂慮打壓債券基金價格，因企業開始動用信貸額度。

(旺報 )