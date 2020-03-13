新冠狀病毒疫情在全球快速擴散，繼各地政要、名人陸續傳出確診後，美國職籃（NBA）球星也中鏢，迫使全球主要體育賽事接連宣布暫停或延期，已經受美中貿易戰波及的體育用品巨頭Nike又再面臨疫情大流行帶來的營運挑戰，周四股價暴跌11.67%，收在74.20美元。

Under Armour（UA）亦重挫14.78%，收在9.69美元。

在美國方面，美國職棒大聯盟（MLB）、NBA、國家冰球聯盟（NHL）與國家美式足球聯盟（NFL）已宣布賽事延期或暫停。歐洲的歐足總歐洲聯賽、義大利足球甲級聯賽、德國甲級足球聯賽、西班牙足球甲級聯賽，以及在捷克與斯洛維尼亞等地舉辦的體育賽事，都已宣布延期或閉門比賽。

美國鞋類經銷與零售商協會宣布，1月從中國進口的美國鞋類產品創下逾10年來同期最大跌幅。該協會成員包括沃爾瑪、Nike、Crocs與Steven Madden等公司。

美國七成銷售的鞋類從中國進口，但美國鞋業近來流年不利，先是遭美中貿易關稅大戰波及，接著又面臨中國爆發武漢肺炎帶來的斷鏈衝擊。今年1月美國從中國進口的鞋類產品較去年同期大減15.7%，創下逾10年來同月份與逾4年來的最大跌幅。

(時報資訊)