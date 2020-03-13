賣壓湧現，打壓周四紐約期金重挫近3.2%；因美國股市重挫，導致投資人出售貴重金屬追加保證金，進而拖累貴重金屬市場下挫；其中期金重挫近3.2%，白金跌近10%，創1986年9月以來最差單日表現，鈀金下挫14%，為跌幅最大之金屬。

終場4月黃金跌52美元，報每盎司1590.3美元，5月白銀跌0.77美元，報每盎司16.01美元，4月白金跌86.4美元，報每盎司781.8美元，6月鈀金跌314.4美元，報每盎司1914.9美元。(商品行情網)

(時報資訊)