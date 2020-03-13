《商情》賣壓湧現，打壓周四紐約期金重挫近3.2％ 10:002020/03/13 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 賣壓湧現，打壓周四紐約期金重挫近3.2%；因美國股市重挫，導致投資人出售貴重金屬追加保證金，進而拖累貴重金屬市場下挫；其中期金重挫近3.2%，白金跌近10%，創1986年9月以來最差單日表現，鈀金下挫14%，為跌幅最大之金屬。 終場4月黃金跌52美元，報每盎司1590.3美元，5月白銀跌0.77美元，報每盎司16.01美元，4月白金跌86.4美元，報每盎司781.8美元，6月鈀金跌314.4美元，報每盎司1914.9美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #期金 #重挫近 #賣壓湧現 #打壓 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際油價》賣壓湧現，上周五美國原油期貨暴跌10％ 10:002020/03/09 財經 《商情》空頭回補，激勵上周五紐約期金收漲 10:002020/03/09 財經 《商情》賣壓湧現，打壓上周五紐約期棉收黑 10:002020/03/09 財經 《商情》需求疑慮，打壓上周五LME基本金屬期貨多數收黑 10:002020/03/09 財經 《商情》買盤進場，激勵周一紐約期金續漲 10:002020/03/10 財經 《商情》觀望氣氛濃，打壓周ㄧLME期銅跌至近3年低點 10:002020/03/10 財經 《商情》避險需求下降，打壓周二紐約期金跌近1％ 10:012020/03/11 財經 《商情》觀望氣氛濃，打壓周三紐約期金跌逾1％ 10:002020/03/12 財經 《國際油價》利空消息打壓，周三國際原油期貨跌4％ 10:002020/03/12 財經 《商情》賣壓湧現，打壓周三LME期鎳跌逾2％ 10:002020/03/12 財經 財經熱門新聞 世界醞釀巨變！老謝：歐盟恐解體、產油國面臨災難 - 財經 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 1分鐘讀財經》全球股災 專家揭台股4大落底訊號 - 財經 台積電低檔被瘋搶？台股止跌仍需看權王臉色 - 財經 - 工商 傳國安基金下午開會 進場機率大？ - 財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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