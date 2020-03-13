1.華城(1519)：受大盤拖累，三大法人連4日賣超，早盤一度跌停，目前維持8%以上跌幅。
2.華新(1605)：疫情打擊2月合併營收，早盤跌逾6%，為1年來新低點。
3.傳奇(4994)：2月營收雙減加上大盤走疲，股價跌停，50元岌岌可危。
4.中信金(2891)：估央行降息1碼，將損失16億；三大法人連6日賣超，早盤跳水跌逾8%，創1年新低。
5.直得(1597)：大盤走跌，三大法人昨轉賣超，早盤打入跌停。
6.鴻海(2317)：郭台銘喊話大陸廠區復工不擔心，惟受美股大跌驚嚇，直接跌破70元。
7.熱映(3373)：美國股災，額溫槍業績題材也失溫，今早再一根跌停板。
8.雄獅(2731)：新冠疫情吹到歐美，出團業績雪上加霜，加上國際股災打擊，60元岌岌可危。
9.佳龍(9955)：股市暴跌迫使投資人拋售舒緩資金流動性，金價大跌近4%拖累股價跌停。
10.鈊象(3293)：績優題材難敵大盤雪崩，股價失守500大關下探至475元，跌幅達8%。
11.昂寶-KY(4947)：外資昨轉買超，早盤相對抗跌、震盪小跌逾1%，季線失而復得。
12.承啟(2425)：營收陰霾，股價一度重挫至波段新低價，惟外資連4買超，市場低搶進，晨盤跌幅收斂。
13.偉詮電(2436)：去年獲利年增逾8成，擬配息1.5元，外資止步連4賣超，早盤相對抗跌，曾一度拉回平盤附近。
14.鎧勝-KY(5264)：外資、自營商連2日賣超，股價重挫至跌停板，摔入波段新低點。
15.超眾(6230)：外資昨日買超，惟大盤崩跌，晨盤跟跌至跌停板，同創波段新低價。
16.東泥(1110)：2月營收為年增39%，昨日收下影線低檔有買盤，今早強守盤上。
17.東生華(8432)：去年擬配息1.8元，早盤急拉翻揚，強過大盤。
18.毛寶(1732)：防疫題材助攻，2月營收表現亮眼，近日獲外資偏多操作，早盤股價受累大盤重挫，跟進下跌7%。
19.聯亞(3081)：遭外資連五賣，開盤跳空跌停，觸及波段低點215元。
20.台灣大(3045)：前二月報喜，登電信EPS王，早盤隨大盤下挫5%，力保百元大關。
21.中華電(2412)：2月每股盈餘0.34元，與Q1財測達成率相較超過預期，今隨台股走跌3%，來到波段新低104元。
22.力山(1515)：大盤疲弱，三大法人連6日賣超，早盤打入跌停，為1年來新低點
(時報資訊)
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