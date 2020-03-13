大南門城變身露天電影院。(翻攝照片／曹婷婷台南傳真)

新冠肺炎疫情肆虐全球，許多民眾減少出門或到公共場合，遑論看電影了，但在台南卻有專屬小確幸，古蹟大南門城搖身一變成為露天大戲院，成為電影愛好者的疫情另類出口！

由台南市文化局與國立臺南藝術大學合作營運的南門電影書院，今年度一共安排10場演出，上個月底剛播畢的《超級大國民》，現場吸引超過300人觀影，後續還有7場露天電影院，下一場於3月28日晚間7時播放經典修復台語片《三鳳震武林》，是歌仔戲國寶楊麗花女士年輕時期擔任女主角的珍貴電影。

文化局指出，近期考量疫情升溫，主辦單位一度曾討論是否停辦，但考量露天放映屬於開放性空間，仍決定維持，並嚴格執行替進場觀眾量體溫、噴酒精消毒，落實防疫政策。但一開始原本也擔心人潮恐將不如以往，沒想到結果卻讓人跌破眼鏡。

文化局表示，以229當天觀影人次來說就超過300人，打破前2場紀錄，分析可能與電影院為密閉空間，民眾普遍因擔心疫情而選擇減少去看電影有關，於是形成電影院觀影人潮銳減，「南門露天大戲院」露天映演空間意外成為愛好電影民眾近期的另一個出口。

(中時 )