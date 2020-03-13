Vince Carter checks in for possibly the last time in his career.



He went out with bucket. 🐐 pic.twitter.com/xFkyY2GPYq — Complex Sports (@ComplexSports) March 12, 2020

眼見NBA因為新冠疫情爆發陷入停擺階段，甚至可能本季就此結束，早已放話本季打完就要退休的43歲老鷹前鋒文斯卡特，儘管在12日老鷹與尼克之戰最後時刻上場投進三分外線，這卻很有可能是他生涯最後1次進球，令人不勝唏噓！

老鷹昨天跟尼克比賽期間，突然驚爆爵士中鋒戈貝爾確診消息，造成聯盟緊急宣布全面停賽，但老鷹仍跟尼克打到延長賽才輸球，更在最後19.5秒故意被換上場，接著最後13秒在對方不設防的情況下投進三分球，但早已無關比賽勝負。

史上唯一打了22個球季的卡特，賽後接受訪問時一度哽咽表示，「假如這就是我生涯的最後一戰，感覺真的有點怪，我仍留下很多寶貴回憶，你知道我很感恩，假如我在這個時間宣告退役，這個結果是可以接受的，我已經非常知足了。」

卡特還特別提到自己生涯曾跟喬丹、布萊恩等人交手過的事蹟，「布萊恩是史上最偉大的球員之一，喬丹也是，我可以跟他們交過手，這可能意味著我真的老了，但我仍很感激。以這樣的方式結束生涯可能很怪，但我已經享受過很棒生涯了。」

(中時 )