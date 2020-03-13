北市一名陳姓攝影師，花了3千元找來一名14歲少女穿上「處女殺手毛衣」與比基尼、並擺出撩人的姿勢拍攝，還將照片傳到LINE群組分享，雖少女未露3點，但法官認定已讓人產生性聯想，涉嫌猥褻、有礙社會風化，遂依兒少性剝削防制條例「引誘使少年被拍攝猥褻行為電子訊號」罪，將陳男判刑2年2月。

據「自由時報」報導，陳男與少女談妥3000元酬勞，約到摩鐵拍攝，由陳男提供「處女殺手毛衣 」與比基尼，要少女擺出各種姿勢或戴上手銬，拍攝大尺度照。

陳男出庭時辯稱，他對少女拍的照片都沒露3點，且價碼只有3千，不算引誘。其律師也說，少女照片沒露2點、甚至3點，未達猥褻要件。

但合議庭法官認為，少女的部分照片穿深V低胸款、未遮肚、腰部綁線設計的比基尼，還擺出「後背體位」性愛姿勢，另有照片穿開胸露側乳，可看到乳房側邊及、臀溝等部位，照片會讓人產生性聯想，認定會引起一般人羞恥或厭惡感，屬猥褻照，且3000元國中少女而言，已是大誘惑，屬「引誘」行為，最後依兒少性剝削防制條例「引誘使少年被拍攝猥褻行為電子訊號」罪，將陳男判刑2年2月。

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(中時電子報)