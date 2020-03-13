經營85度C的美食-KY（2723）董事會通過2019年財報，由於持續整頓門市體質、提列較多一次性費用，第四季歸屬母公司稅後淨利1.62億元、每股盈餘0.9元，合計全年歸屬母公司稅後淨利9.32億元、每股盈餘5.18元，均為近5年低點。

美食董事會亦通過股利分派案，擬配發每股現金股利3元，為近4年低點，盈餘配發率約57.92％，較前年54％提升。以13日收盤價75.8元計算，現金殖利率約3.96％。公司將於6月5日召開股東常會。

美食2019年合併營收231.56億元，年減3.97％，仍創歷史次高。毛利率創59.66％新高，但營益率7.37％則創近5年低點。加上業外虧損擴大，歸屬母公司稅後淨利9.32億元，年減達44.06％，每股盈餘5.18元，低於前年9.26元，雙創近5年低點。

美食2019年第四季合併營收57.52億元，季減2.27％、年減1.83％。毛利率59.51％、營益率7.93％，優於第三季59.14％、7.24％及前年同期58.56％、7.79％，毛利率創同期新高，象徵本業獲利能力的營益率亦創近1年半高點。

不過，由於提列較多一次性業外費用，致使業外虧損擴大，美食去年第四季歸屬母公司稅後淨利僅1.62億元，季減達32.03％、年減達44.43％，每股盈餘僅0.9元，低於第三季1.32元及前年同期1.62元，雙創5年來低點。

美食表示，去年持續整頓門市體質，雖認列較多一次性減損費用，致使獲利下滑幅度明顯較大，但換得營運體質提升。去年第四季毛利率及營益率分創同期新高及近1年半高點，顯示品牌定價能力及產品結構優化成效顯現，門市營運效率亦穩步改善。

展望今年，美食表示，中國大陸餐飲業面臨新冠肺炎疫情衝擊，短期營收不確定性增加，體質健全、營運現金流穩定、自有資金充足的業者，可望安然度過短期衝擊。法人看好在消費買氣歸隊時，美食營收恢復速度可望領先產業水準、並有機會進一步提升市占率。

美食2020年2月自結合併營收13.76億元，月減25.18％、年減22.04％，創逾5年半低點，累計1～2月合併營收32.15億元，年減13.83％，亦為近5年低點。美食表示，主因受到人民幣貶值6％、以及新冠肺炎防疫作為致使營業門市及時數減少影響。

美食表示，中國大陸各城市2月配合防疫措施，營業門市及時數雙雙減少，致使營收年減達33.3％。而台灣、美國、澳洲、香港等其他市場影響較輕微，但仍有少數商圈受到旅遊限制或消費氛圍的影響，人流短暫下滑，略為影響2月營收動能。

展望後市，面對即將到來的春夏時節，美食表示，仍將持續觀察各個市場的恢復狀況，在消費者及員工的健康獲得保障的前提下，持續推動營運及生產恢復。

(時報資訊)