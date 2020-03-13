在美股重挫，道瓊收跌2352點創史上最大跌點，台股開盤跌破萬點，是2019年1月30日以來再次破萬點，盤中上市櫃跌停家數不斷擴大，上市達188家跌停，上櫃達到244家，國際股市如失速列車，跌幅不斷擴大，分析師認為，全球籠罩經濟衰退恐慌性賣壓，只能靜待國際股市落底。

美股淒風苦雨，熔斷不停，雖然盤中Fed出手撒錢救市，美股應聲強彈近千點，瞬間收斂跌幅，並同步推動黃金反彈，但華爾街仍繼續看空，跌幅再度擴大，終場道瓊指數收跌2352點。

台股13號黑色星期五，伴隨美國股災，今天開盤隨即破萬點，盤中來到9636點，下跌近800點，跌幅達7.5％，盤中跌幅跟跌點已經超過今年農曆年開盤第一個交易日。

資深分析師柯孟聰指出，昨天多空籌碼比降新低，盤面已經看到最強勢的股票，出現拋盤求現賣壓，接連著美股失序之後，目前在新冠肺炎疫情之下，只能以跌止跌。

(時報資訊)