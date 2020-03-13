陸媒《環球時報》社評13日指出，美國國務院11日發布2019年度國別人權報告，又將汙水潑向大陸。報告再次列舉所謂侵犯人權案例，重點重覆攻擊新疆政策，宣稱在新疆的記錄為「世紀汙點」。然而，得益於國家和人民的共同努力，大陸經濟發展和人權狀況迎來了歷史上最好時期。大陸人民對此最有發言權，國際社會有目共睹，進一步改善大陸人權的最好方法，是更充分地發揮目前的治理優勢，包括排除充滿狂妄自大、偏見和謊言者流的干擾。

社評表示，這分報告老調重彈，無視大陸人權進步，無視新疆各族人民人權水準的不斷改善提升，從固有、先行構建的反華立場出發，有意「選擇、填充」事實。報告製造者絲毫不關心大陸人權，甚至對大陸發展近乎於一無所知。

社評稱，以國務卿蓬佩奧為首的美國國務院，選在此時發布人權報告，指責、打壓別國人權，想的是什麼？新冠肺炎疫情正在全球暴發，世界衛生組織定為「大流行病」。疫情涉及生命、健康等基本權利，是包括美國人在內全球民眾最關心的人權問題。當務之急是如何控制疫情，如何多邊合作提升抗擊疫情能力。美國國務院居然還有心思對別國人權指手畫腳，這足以解釋為什麼美國政府會因延誤防控而受到輿論廣泛批評。

社評指，美國對華政策一再被意識形態極端分子駕馭和利用，成為政治大混戰犧牲品。疫情發生後，大陸更成為美國政客對國內問題甩鍋的主要對象。在這背景下推出的人權報告已沒了人權「氣息」，完全淪落成攻擊主要戰略目標的棋子。

社評認為，人權發展沒有普遍適用模式。絕對完美的人權發展道路無處可尋。每個國家都應該且只能按照自己的社會文化環境找到提升自身人權的道路。全世界人權事業發展不是靠美國領導、主導。華府在扮演人權法官時，不妨先審視一下自己的人權狀況。美國並沒有資格來隨意評判別國的人權，哪個國家的人權如何，只有那個國家的老百姓最清楚。生存權和發展權才是第一人權，已成為國際共識。

社評指摘，此番出籠的報告極具外交和政治對抗性，嚴重違反聯合國人權理事會提倡的非政治化、非對抗性、非選擇性等人權工作理念，它的出台本身是對世界人權事業的玷汙。它唯一的價值可能就是提醒人們關注一下美國人權了。

(中時 )