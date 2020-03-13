美股道瓊指數周四暴跌逾2000點，呈現崩盤窘境，而歐洲主要股市包括英、德與法國等也都跌翻了，消息影響亞洲地區股市，包括台股在內的周五早盤都大暴跌。

台北時間上午10：03，日本日經指數目前暫報大跌1870點，跌幅9.77%，暫報17270點；南韓綜合指數暫報重挫149點，跌幅8.14%，報1685點；香港恆生指數目前暫報跳水1531點，為22777點，另外，大陸上証參考指數與深証成份參考指數也都臉色鐵青。

台股方面，今開低同樣殺低，早盤最低點一度來到9636點，下挫點數逾700點，目前則暫報9751點，仍是跌破萬點大關窘境，重挫670點，跌幅6.43%，成交1261億元。

業內人士指出，台股目前出現恐慌拋售潮，係早盤一度大跌逾700點主因，極短線除源自融資斷頭賣壓外，外資持續大動作調節，也是盤勢欲振乏力遠因，在短期多殺多籌碼未沈澱之前，資金配置仍以擁抱現金為上策，操作則暫宜保守。

(工商 )