人民幣兌美元中間價連續第4日下跌，13日跌破7。

人民幣兌美元中間價13日報7.0033，較上日報6.9641，貶392點或0.56％，創2月28日以來新低。

13日中間價較上日下午4時30收報6.984，跌193點；較上日晚上11時30分報7.028，升247點。

在岸人民幣09:55報7.027，漲27或0.0384％。離岸人民幣報7.0367，貶108點或0.1539％。

(工商 )

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