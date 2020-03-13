人民幣中間價大幅調降 跌破7 10:222020/03/13 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價連續第4日下跌，13日跌破7。 人民幣兌美元中間價13日報7.0033，較上日報6.9641，貶392點或0.56％，創2月28日以來新低。 13日中間價較上日下午4時30收報6.984，跌193點；較上日晚上11時30分報7.028，升247點。 在岸人民幣09:55報7.027，漲27或0.0384％。離岸人民幣報7.0367，貶108點或0.1539％。 (工商 ) #人民幣兌美元中間價 #日報 #跌破 #人民幣中間價 #調降 也許您會感興趣 推薦閱讀 群益證券本周看好記憶體、5G概念等四大類股 09:212020/03/09 財經 人民幣中間價連七升 人行連15日暫停逆回購 11:012020/03/09 財經 人民幣即期收報6.925 創逾一個月新高 17:292020/03/09 財經 路透測算：人民幣中間價預計開在6.9562元附近 09:232020/03/10 財經 操盤心法－國際股市全面重挫，台股中長期趨勢保衛戰 04:102020/03/11 證券．權證 人民日報：西媒炒作台抗疫經驗打啥算盤 09:052020/03/12 兩岸 人民幣中間價貶值29基點 11:112020/03/12 財經 在岸人民幣兌美元貶值341基點 16:472020/03/12 財經 主計總處：疫情衝擊薪資、僱用 ２月浮現 04:092020/03/13 財經要聞 人民日報：為全球抗擊疫情注入信心 09:502020/03/13 兩岸 財經熱門新聞 元大投信爭取元大S＆P原油正2 淨值低於2元不下市 - 財經 - 工商 又有壞消息！美期指又崩逾600點…慘劇還沒完？ - 財經 台股暴跌後…散戶注意！下周這天緊盯2件大事 - 財經 世界醞釀巨變！老謝：歐盟恐解體、產油國面臨災難 - 財經 國家隊出手？台股尾盤急拉 收跌293點 萬點失而復得 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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